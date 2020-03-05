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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، بتقلبات جوية.
وفي التفاصيل؛ توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من هذه المناطق خلال يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل وهي: المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك ومكة المكرمة ونجران.
وتوقعت الهيئة أن تتأثر معظم مناطق المملكة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة، بينما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة من مساء يوم السبت على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم شرق المملكة.
وبالنسبة لتوقعات الأمطار توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وكذلك على مرتفعات منطقتي عسير ونجران.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:43 AM
توقعات بهطول أمطار الجمعة والسبت على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، بتقلبات جوية.
وفي التفاصيل؛ توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على كل من هذه المناطق خلال يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل وهي: المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية والجوف وتبوك ومكة المكرمة ونجران.
وتوقعت الهيئة أن تتأثر معظم مناطق المملكة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة، بينما توقعت أن تنخفض درجات الحرارة من مساء يوم السبت على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم شرق المملكة.
وبالنسبة لتوقعات الأمطار توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وكذلك على مرتفعات منطقتي عسير ونجران.
، مطر وغبار وحرارة.. تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق السعودية بدءاً من الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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