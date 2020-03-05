، العراق.. تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في بغداد؛ مما يرفع حالات الوفاة بالفيروس في العراق إلى حالتين، واحدة في السليمانية، والثانية في بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن الضحية امرأة كانت تعاني اعتلالات مناعية، وفي مرحلة متأخرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ مما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 35 إصابة.العراق فيروس كورونا الجديد