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الصحة: استقرار حالتي الإصابة بفيروس كورونا في المملكة
تم عزلهما وتقديم الخدمة الصحية لهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، استقرار حالتي الإصابة بفيروس كورونا في المملكة.
أعلنت الصحة، في وقت سابق، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقًا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقًا.
وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز تواصل الصحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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