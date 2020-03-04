- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد
نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إعفاء عام لجميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.
كما أعلنت طيران ناس أيضًا إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.
وأوضحت طيران ناس، في بيان لها، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد نود إبلاغكم بأن طيران ناس يقدم خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.
كما أوضحت طيران ناس أن خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية سيكون وفقًا للشروط الموضحة أدناه:
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.