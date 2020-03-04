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إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد

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2020-03-04

إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة من رسوم التغيير والاسترداد

نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخطوط ، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إعفاء عام لجميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.

كما أعلنت طيران ناس أيضًا إعفاء جميع الرحلات الدولية المغادرة من وإلى المملكة العربية السعودية من رسوم التغيير والاسترداد.

وأوضحت طيران ناس، في بيان لها، اليوم، أنه نظرًا لاستمرار الوضع الراهن فيما يخص فيروس كورونا المستجد نود إبلاغكم بأن طيران ناس يقدم خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.

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كما أوضحت طيران ناس أن خيارات إلغاء أو تعديل الرحلات مجانًا على جميع الرحلات الدولية سيكون وفقًا للشروط الموضحة أدناه:

 

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