الأرصاد تعلن «طقس الخميس»: سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من وسط وشمال المملكة، غدًا الخميس.

وأشارت الهيئة -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن سماء المملكة ستكون غائمة جزئيًّا على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة».

وتابعت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم مناطق المملكة.

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