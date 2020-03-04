بالصور.. انطلاق اختبار «المستوى التحصيلي» بجامعة القصيم بمشاركة 9000 طالب وطالبة

نظَّمت كلية الطب بجامعة القصيم، اختبار «قياس المستوى التحصيلي» في دورته الـ12؛ بمشاركة أكثر من 9000 طالب وطالبة من السنوات الدراسية المختلفة.

ويستهدف الاختبار طلبة الطب في 22 كلية حكومية وأهلية على مستوى المملكة؛ حيث يساعد هذا الاختبار على مراقبة التقدم الدراسي لهم، ومتابعة تطور مسارات التعلم الفردية لكل طالب على حدة.

وتتولى كلية الطب بجامعة القصيم، تصميم هذا الاختبار، الذي يُعقد سنويًا بمقار الكليات المشاركة في نفس التوقيت، كما تقوم الكلية بإجراءات تصحيح الاختبار، وإعداد النتائج وتحليلها، وإرسالها للكليات المشاركة، وتعلن النتائج خلال الشبكة العنكبوتية؛ حيث يتمكن كلٌ من الطلاب المشاركين في الاختبار من معرفة تقييم الأداء في كل جزئية من جزئيات الاختبار.

وأوضح الدكتور حميدان الحميدان، وكيل كلية الطب للشؤون التعليمية، أن الكلية بالجامعة اهتمت منذ نشأتها، بتوفير أفضل وأحدث مستويات التعليم الطبي، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، وسعيًا منها للمساهمة في تطوير وتعزيز التعليم الطبي على مستوى كليات الطب في المملكة.

وأشار الحميدان، إلى أن الكلية راجعت معايير التقييم في هذا الاختبار؛ ليتماشى مع ما تم إقراره عن طريق لجنة عمداء كليات الطب في المملكة، وكي يتوافق مع الخارطة الجديدة لاختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ولفت الحميدان، إلى أن هذا الاختبار يهدف للتركيز على المعرفة خلال المدى الطويل، وتمكين الطلاب من استخدام وتطبيق ما تعلموه خلال مسيرتهم الدراسية، وقياس مدى تطور استيعابهم لأهداف نهاية البرنامج؛ حيث يتقدم لنفس الاختبار جميع طلاب كليات الطب المشاركة على مستوى المملكة، على اختلاف مراحلهم الدراسية.

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كانت كلية الطب بجامعة القصيم، صاحبة المبادرة في إجراء الاختبار منذ نسخته الأولى وحتى الآن؛ حيث شهد هذا الاختبار منذ بدايته مشاركة قرابة 42500 طالب وطالبة من معظم الكليات الطبية في المملكة، كما تقدمت جامعات أخرى من خارج حدود الوطن، مثل الإمارات والأردن وغيرهما، بطلب المشاركة في هذا الاختبار، وجارٍ التنسيق لإتمام ذلك مستقبلًا.

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