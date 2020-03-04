13 مشروعا بحثيا في مجال التقنية بأم القرى

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الجامعة مع وحدة العلوم والتقنية بالجامعة، بحضور مدير الوحدة عماد فلمبان ومنسوبي الوحدة، حيث شهد الاجتماع، تدشين بوابتي البيانات لوحدة العلوم والتقنية، وبوابة المخرجات العلمية لبرنامج «معرفة»، والتي تضم قاعدة من البيانات والإحصاءات عن الأوراق العلمية المشورة في دعم أبحاث التقنية والابتكار. وتوزعت المشاريع الـ13 بواقع 6 أبحاث لمجالات التقنية الطبية والصحية، و4 أبحاث في مجال الأبحاث الإلكترونية وتقنية المعلومات، و3 أبحاث للطاقة والتقنية البيئية، وبحثين في مجال الرياضيات والفيزياء.
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