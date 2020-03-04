هدية أول جمعية بمكة تطبق معيار إدامة في التطوع



دشنت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالجمعية وحدتها التطوعية، كأول جمعية في مكة تطبق المعيار الوطني للتطوع «إدامة» بإشراف مستشار إدامة عدنان الجمل، حيث عمل وفريقه مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لتطوير وحدة التطوع بما يتفق مع المعيار، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وتخلل حفل التدشين استعراض لأبرز ما قامت به الإدارات المشاركة لإنشاء الوحدة التطوعية من مهام وأدوار لفهم المعيار الوطني والعمل به. وأثنى الصواط على الجمعية والقائمين على إنشاء الوحدة، قائلا: «أشكر جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ومستشار إدامة المهندس عدنان الجمل، وأخص بالشكر القائمين على الوحدة التطوعية في الجمعية، والذين عملوا جاهدين على مدى 3 أشهر لمأسسة الوحدة التطوعية بهدية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020». أكد المدير العام للجمعية منصور العامر «أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أحد روافد تحقيق رؤية المملكة في الوصول إلى مليون متطوع، وتسعى لأن تحقق رغبة معالي الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- في صناعة أفراد فاعلين في مجتمعاتهم نافعين لغيرهم».

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