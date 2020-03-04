التقى أمين منطقة عسير وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة بأبها، أمس، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلقرن، وذلك لعرض احتياجات ومطالب الأهالي بحضور رئيس بلدية بلقرن أحمد البارقي ورئيس المجلس البلدي عائض مسفر. وفي بداية اللقاء، رحب الحميدي بأعضاء المجلس البلدي، مشيدا بما تقدمه بلدية بلقرن من جهود ملموسة عبر تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها. بدوره، أعرب رئيس المجلس البلدي ببلقرن، عن شكره لأمين المنطقة على الاستقبال. مؤكدا أنه طرح أمام أمين المنطقة حزمة من المطالبات والاحتياجات، تضمنت دعم الأمانة للبلدية لتلبية مطالب الأهالي. وتم كذلك إطلاع الأمين على آخر المستجدات في مشاريع بلدية بلقرن، والمعوقات التي تواجهها البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين. وأكد أمين المنطقة أن الجميع في الأمانة يسعى إلى تحقيق مطالبات أهالي بلقرن وجميع المحافظات الأخرى في عسير، حسب الإمكانات المتاحة. وكان لأمير منطقة عسير مداخلة هاتفية خلال الزيارة، إذ أثنى على الجهود المبذوله من أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية بلقرن والمجلس البلدي ببلقرن، وأكد ضرورة بذل الجهد في إيصال الخدمات إلى جميع المواطنين. يشار إلى أن أبرز مطالبات الأهالي تتمثل في سفلتة المخططات وساحات المرافق، كالمساجد والمدارس ومصليات العيد، وتوسعة الشوارع ورصفها وإكمال الإنارة والتشجير، وكذلك إنشاء ساحات شعبية وملاعب ومسارات للمشي، وعمل عبارات لتصريف السيول ودرء أخطارها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يبحث المشاريع الخدمية لبلقرن مع أعضاء المجلس البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.