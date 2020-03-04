450 مليونا لمشاريع تنموية بالمذنب

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، عددا من المشاريع ‏التنموية بمحافظة المذنب وعددا من المراكز التابعة لها بقيمة إجمالية ‏تزيد على 450 مليون ريال، خلال زيارته التفقدية لها، بحضور وكيل ‏إمارة منطقة القصيم عبدالرحمن الوزان، والمدير العام للشؤون ‏الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، ومستشار أمير القصيم إبراهيم ‏الماجد، وأمين المنطقة المكلف عبداللطيف الخطيب، والمدير العام ‏لفرع وزارة النقل محمد الحميدي الشمري، والمدير العام لفرع البيئة ‏والزراعة والمياه سلمان الصوينع، والمدير العام لخدمات المياه ‏بالمنطقة عبدالمحسن الفريحي، ومحافظ المذنب سليمان الفوزان، ‏ومسؤولي ورئيس لجنة الأهالي إبراهيم العبودي وأهالي المنطقة ‏والمحافظة والمراكز التابعة لها.‏

مشاريع

دشن أمير منطقة القصيم مشروع ازدواج طريق المذنب ساجر بجانب ‏تقاطع مركز العمار بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال، مستمعا إلى ‏شرح مفصل من مدير فرع وزارة النقل محمد الشمري عن مدة تنفيذ ‏المشروع وتفاصيل الأعمال المقامة، ومراحل التنفيذ للطريق ‏المزدوج ومدة انتهاء المشروع بالكامل، بعد ذلك توجه لتدشين ‏مشروع متنزه خرط الجديد والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 8450000 ‏ريال، مستمعا من رئيس بلدية المحافظة فهد الجلعود عن تفاصيل ‏المشروع المقام بممرات مشاة تزيد على 7 كلم وجلسات متنوعة ‏وأكثر من 100 ألف شجرة ومجمع لألعاب الأطفال و100 جلسة، ثم ‏توجه لوضع حجر الأساس لمشروع طريق الملك خالد بالمحافظة ‏والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 93200000 ريال، بعد ذلك توجه ‏لتدشين مشروع «حلم يتيم» التابع لجمعية فلذاتنا لرعاية الأيتام بقيمة ‏إجمالية قدرها 3 ملايين ريال، مستمعا من قبل رئيس مجلس إدارة ‏الجمعية صالح العبودي عن محتويات المشروع، والذي يقع على ‏مساحة 20 ألف متر ويشتمل على عدة نشاطات تتركز في تعزيز ‏التحصيل العلمي، وبرامج مهنية وتنمية المهارات الشخصية والأنشطة ‏الرياضية والترفيهية، ثم توجه إلى مستشفى المذنب العام، حيث دشن ‏مشروع تطوير البنية التحتية للمستشفى والمنفذة بقيمة إجمالية قدرها ‏‏65803386 ريالا، مستمعا إلى شرح مفصل من قبل رئيس التجمع ‏الصحي سلطان الشايع عن خطوات تنفيذ المشروع ومحتويات ‏المستشفى، وعدد الأسرة وخطوات التطوير المستقبلية للخدمات ‏الصحية بالمحافظة.‏

وحدات سكنية

إثر ذلك توجه أمير منطقة القصيم إلى مبنى محافظة المذنب، حيث ‏سلم 80 أسرة وحداتهم السكنية، والتي تأتي ضمن مشروع الإسكان ‏التنموي بالمنطقة والتابع لوزارة الإسكان، بعد ذلك عقد اجتماعا مع ‏محافظ المذنب ورؤساء المراكز التابعة لها، حاثا إياهم على أهمية ‏بذل الجهود في خدمة المواطنين والمواطنات وإبراء الذمة وتأدية ‏الأمانة، وفي كافة الأعمال المنوطة بهم.‏ مشاريع تعليمية وبلدية

‏ عقب ذلك توجه للقاء أهالي محافظة المذنب، وشهد الحفل المقام بهذه ‏المناسبة والذي ابتدأ بآيات من الذكر الحكيم، تلت ذلك كلمة محافظ ‏المذنب سليمان الفوزان الذي أشار من خلالها إلى أن العمل سيتواصل ‏لتنمية كل مشروع خادم للمحافظة وأبنائها بروح التكاتف بين أهالي ‏المحافظة، مشيرا إلى أن دعم أمير منطقة القصيم أسهم في تعزيز ‏دور كل فرد بالمنطقة في التنمية والبناء والتطوير والعمل في خدمة ‏المواطنين، والتي تحث عليها القيادة في جمع الكلمة ووحدة الصف، ‏وتطبيق أعلى المعايير في خدمة دوت الخليج والمواطن، بعدها ألقى اللواء ‏متقاعد محمد إبراهيم العقيلي كلمة الأهالي، وأشار من خلالها إلى أن ‏تشجيع أمير منطقة القصيم الدائم لدعم وتعزيز كل مشروع تنموي ‏يعكس أهمية التكاتف في العمل المتواصل بين مسؤولي وأهالي ‏المحافظة لخدمة أبنائها، بعد ذلك ألقيت كلمة لمجلس فتيات القصيم، ‏بعد ذلك قدمت قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن النويصر، ثم ‏أوبريت يا بلادي، ودشن عددا من المشاريع التنموية بقيمة 281 ‏مليون ريال اشتملت على مشاريع تعليمية وبلدية وصحية وأهلية ‏ومشاريع تابعة لشركة ‏stc، وشهد توقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز ‏وتنمية العمل بين القطاعات الحكومية والأهلية.‏

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منهج عمل

أشار أمير منطقة القصيم إلى أن هذه الزيارات هي منهج عمل نقوم ‏عليه ويقوم عليه كل مسؤول أدى القسم أمام ولي الأمر، للوصول إلى ‏إبراء الذمة وإحقاق الحق، مؤكدا أن كافة تلك المشاريع تعكس ما ‏تقدمه الدولة من بذل وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مبينا أن ما لمسه خلال هذه ‏الزيارة هو تطور الإنسان قبل البنيان من خلال التطور العلمي ‏والإبداعي والجوهر الحقيقي الذي يتميز به أبناء هذا دوت الخليج، مشيرا ‏إلى أنه قد تم تدشين عدة مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز 450 مليون ‏ريال، متمنيا أن يرى مزيدا من التطور والعمل لتحقيق كل وجه ‏إيجابي خادم للمحافظة وأهلها، مؤكدا على أننا مستأجرون وأجيرون ‏لخدمة هذه المنطقة ومحافظاتها وكافة أنحاء المنطقة تحظى بنفس ‏الاهتمام، مثمنا كافة الجهود المبذولة لمحافظ وأهالي المحافظة ‏ومسؤوليها وحماسهم وجديتهم، لمواصلة كل عمل وحماس وتقديم كل ‏خدمة مساهمة في التطور والنمو.‏ وفي ختام الزيارة كرم أمير القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق ‏العمل، وتسلم درعا تذكارية بهذه المناسبة.‏

‏51 مليونا

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل عددا من المشاريع ‏التنموية بمركز العمار بقيمة إجمالية قدرها 51536196 ريالا، ‏بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، والمدير العام ‏للشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، وأمين المنطقة المكلف ‏عبداللطيف الخطيب، والمدير العام لفرع وزارة النقل محمد الحميدي ‏الشمري، ومستشار أمير القصيم، إبراهيم الماجد ومحافظ المذنب ‏سليمان الفوزان ومسؤولي وأهالي المركز.‏ حيث دشن الأمير فيصل بن مشعل، بلدية العمار مستمعا لشرح مفصل ‏لأمين المنطقة المهندس عبداللطيف الخطيب عن قيمة المشروع ‏والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية قدرها 19758211 ريالا، مطلعا ‏على محتويات المبنى وكوادره من منسوبي البلدية وعدد من المشاريع ‏التي تنفذها البلدية بمركز العمار، بعد ذلك توجه إلى الاطلاع على ‏تطوير بوابة القصيم الجنوبية والتي تم إنشاؤها بقيمة إجمالية قدرها ‏‏1150000 مليون ريال.‏ عقب ذلك اطلع الأمير فيصل بن مشعل على مراحل سير العمل في ‏مقر مركز العمار، مستمعا من قبل رئيس ومنسوبي المركز عن كافة ‏الأعمال المنفذة لخدمة المواطنين والمواطنات والقطاعات بالمركز، ‏والتقى عددا من أهالي المركز واستمع منهم للعديد من المقترحات ‏التطويرية والأعمال الخادمة لرفع كفاءة الأداء.‏ وأكد أمير منطقة القصيم على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على كل شأن خادم لأبناء هذا ‏دوت الخليج عبر تعزيز وتنمية كافة المشاريع المرتبطة بخدمة المواطنين ‏والمواطنات وفي كافة القطاعات، مشيرا إلى دعم القيادة في بذل كل ‏غال ونفيس، وإيجاد أفضل السبل لتعزيز الخدمات وتطويرها، وأن ‏كل مسؤول لم يكلف إلا لخدمة المواطنين والمواطنات وعلى الجميع ‏إبراء الذمة، وتأدية الأمانة على أكمل وجه لخدمة كافة أبناء هذه ‏المنطقة وفي كافة محافظاتها ومراكزها، مقدما شكره لكافة الجهود ‏المبذولة من قبل رئيس ومسؤولي وأهالي مركز العمار.‏ وفي ختام الزيارة كرم أمير القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق ‏العمل، وتسلم درعا تذكارية بهذه المناسبة.‏