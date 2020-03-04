450 مليونا لمشاريع تنموية بالمذنب

مشاريع
دشن أمير منطقة القصيم مشروع ازدواج طريق المذنب ساجر بجانب تقاطع مركز العمار بتكلفة تزيد على 16 مليون ريال، مستمعا إلى شرح مفصل من مدير فرع وزارة النقل محمد الشمري عن مدة تنفيذ المشروع وتفاصيل الأعمال المقامة، ومراحل التنفيذ للطريق المزدوج ومدة انتهاء المشروع بالكامل، بعد ذلك توجه لتدشين مشروع متنزه خرط الجديد والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 8450000 ريال، مستمعا من رئيس بلدية المحافظة فهد الجلعود عن تفاصيل المشروع المقام بممرات مشاة تزيد على 7 كلم وجلسات متنوعة وأكثر من 100 ألف شجرة ومجمع لألعاب الأطفال و100 جلسة، ثم توجه لوضع حجر الأساس لمشروع طريق الملك خالد بالمحافظة والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 93200000 ريال، بعد ذلك توجه لتدشين مشروع «حلم يتيم» التابع لجمعية فلذاتنا لرعاية الأيتام بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين ريال، مستمعا من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح العبودي عن محتويات المشروع، والذي يقع على مساحة 20 ألف متر ويشتمل على عدة نشاطات تتركز في تعزيز التحصيل العلمي، وبرامج مهنية وتنمية المهارات الشخصية والأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم توجه إلى مستشفى المذنب العام، حيث دشن مشروع تطوير البنية التحتية للمستشفى والمنفذة بقيمة إجمالية قدرها 65803386 ريالا، مستمعا إلى شرح مفصل من قبل رئيس التجمع الصحي سلطان الشايع عن خطوات تنفيذ المشروع ومحتويات المستشفى، وعدد الأسرة وخطوات التطوير المستقبلية للخدمات الصحية بالمحافظة.
وحدات سكنية
إثر ذلك توجه أمير منطقة القصيم إلى مبنى محافظة المذنب، حيث سلم 80 أسرة وحداتهم السكنية، والتي تأتي ضمن مشروع الإسكان التنموي بالمنطقة والتابع لوزارة الإسكان، بعد ذلك عقد اجتماعا مع محافظ المذنب ورؤساء المراكز التابعة لها، حاثا إياهم على أهمية بذل الجهود في خدمة المواطنين والمواطنات وإبراء الذمة وتأدية الأمانة، وفي كافة الأعمال المنوطة بهم. مشاريع تعليمية وبلدية
عقب ذلك توجه للقاء أهالي محافظة المذنب، وشهد الحفل المقام بهذه المناسبة والذي ابتدأ بآيات من الذكر الحكيم، تلت ذلك كلمة محافظ المذنب سليمان الفوزان الذي أشار من خلالها إلى أن العمل سيتواصل لتنمية كل مشروع خادم للمحافظة وأبنائها بروح التكاتف بين أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن دعم أمير منطقة القصيم أسهم في تعزيز دور كل فرد بالمنطقة في التنمية والبناء والتطوير والعمل في خدمة المواطنين، والتي تحث عليها القيادة في جمع الكلمة ووحدة الصف، وتطبيق أعلى المعايير في خدمة دوت الخليج والمواطن، بعدها ألقى اللواء متقاعد محمد إبراهيم العقيلي كلمة الأهالي، وأشار من خلالها إلى أن تشجيع أمير منطقة القصيم الدائم لدعم وتعزيز كل مشروع تنموي يعكس أهمية التكاتف في العمل المتواصل بين مسؤولي وأهالي المحافظة لخدمة أبنائها، بعد ذلك ألقيت كلمة لمجلس فتيات القصيم، بعد ذلك قدمت قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن النويصر، ثم أوبريت يا بلادي، ودشن عددا من المشاريع التنموية بقيمة 281 مليون ريال اشتملت على مشاريع تعليمية وبلدية وصحية وأهلية ومشاريع تابعة لشركة stc، وشهد توقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز وتنمية العمل بين القطاعات الحكومية والأهلية.
منهج عمل
أشار أمير منطقة القصيم إلى أن هذه الزيارات هي منهج عمل نقوم عليه ويقوم عليه كل مسؤول أدى القسم أمام ولي الأمر، للوصول إلى إبراء الذمة وإحقاق الحق، مؤكدا أن كافة تلك المشاريع تعكس ما تقدمه الدولة من بذل وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مبينا أن ما لمسه خلال هذه الزيارة هو تطور الإنسان قبل البنيان من خلال التطور العلمي والإبداعي والجوهر الحقيقي الذي يتميز به أبناء هذا دوت الخليج، مشيرا إلى أنه قد تم تدشين عدة مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز 450 مليون ريال، متمنيا أن يرى مزيدا من التطور والعمل لتحقيق كل وجه إيجابي خادم للمحافظة وأهلها، مؤكدا على أننا مستأجرون وأجيرون لخدمة هذه المنطقة ومحافظاتها وكافة أنحاء المنطقة تحظى بنفس الاهتمام، مثمنا كافة الجهود المبذولة لمحافظ وأهالي المحافظة ومسؤوليها وحماسهم وجديتهم، لمواصلة كل عمل وحماس وتقديم كل خدمة مساهمة في التطور والنمو. وفي ختام الزيارة كرم أمير القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل، وتسلم درعا تذكارية بهذه المناسبة.
51 مليونا
دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل عددا من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة إجمالية قدرها 51536196 ريالا، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، وأمين المنطقة المكلف عبداللطيف الخطيب، والمدير العام لفرع وزارة النقل محمد الحميدي الشمري، ومستشار أمير القصيم، إبراهيم الماجد ومحافظ المذنب سليمان الفوزان ومسؤولي وأهالي المركز. حيث دشن الأمير فيصل بن مشعل، بلدية العمار مستمعا لشرح مفصل لأمين المنطقة المهندس عبداللطيف الخطيب عن قيمة المشروع والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية قدرها 19758211 ريالا، مطلعا على محتويات المبنى وكوادره من منسوبي البلدية وعدد من المشاريع التي تنفذها البلدية بمركز العمار، بعد ذلك توجه إلى الاطلاع على تطوير بوابة القصيم الجنوبية والتي تم إنشاؤها بقيمة إجمالية قدرها 1150000 مليون ريال. عقب ذلك اطلع الأمير فيصل بن مشعل على مراحل سير العمل في مقر مركز العمار، مستمعا من قبل رئيس ومنسوبي المركز عن كافة الأعمال المنفذة لخدمة المواطنين والمواطنات والقطاعات بالمركز، والتقى عددا من أهالي المركز واستمع منهم للعديد من المقترحات التطويرية والأعمال الخادمة لرفع كفاءة الأداء. وأكد أمير منطقة القصيم على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على كل شأن خادم لأبناء هذا دوت الخليج عبر تعزيز وتنمية كافة المشاريع المرتبطة بخدمة المواطنين والمواطنات وفي كافة القطاعات، مشيرا إلى دعم القيادة في بذل كل غال ونفيس، وإيجاد أفضل السبل لتعزيز الخدمات وتطويرها، وأن كل مسؤول لم يكلف إلا لخدمة المواطنين والمواطنات وعلى الجميع إبراء الذمة، وتأدية الأمانة على أكمل وجه لخدمة كافة أبناء هذه المنطقة وفي كافة محافظاتها ومراكزها، مقدما شكره لكافة الجهود المبذولة من قبل رئيس ومسؤولي وأهالي مركز العمار. وفي ختام الزيارة كرم أمير القصيم الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل، وتسلم درعا تذكارية بهذه المناسبة.
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