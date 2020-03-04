وأكد أمين أمانة منطقة عسير الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات وستتعامل بحزم مع المعتدين. وكشف أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها قدرت بنحو 1042400 م2، وحاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية. من جانب آخر، أتلفت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير 17 كجم من اللحوم الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية لضبط سلامة الأسواق، وأسفرت هذه الحملة المفاجئة عن غرامات وإغلاقات طالت 3 من المنشآت المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة أكثر من مليون م2 من الأراضي بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.