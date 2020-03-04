موقع وتطبيق إلكتروني لـ32 فريقا تطوعيا بالأحساء

أوصى قادة وقائدات 32 فريقا تطوعيا «30 فريقا رجاليا، 12 فريقا نسائيا» في الأحساء، تدشين موقع إلكتروني، وتطبيق إلكتروني على أجهزة الاتصالات الحديثة، وعقد لقاءات وتبادل زيارات بين الفرق، وإطلاق حملة توعوية لخفض معدلات تسوس الأسنان، وجمع جميع الأعمال والمواد الإعلامية في قرص مدمج وتوزيعها على الفرق، وتخصيص وقت لمعرض الفرق التطوعية، لا يتعارض مع أي فعالية أخرى. وكان قادة فرق التطوع اجتمعوا، أول من أمس، في مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، بتنظيم فريق المراح التطوعي التابع لجمعية المراح الخيرية، وجرى خلاله تكريم الفرق المشاركة في فعاليات ملتقى الفرق التطوعي في نسخته الثانية، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية أحمد الفضلي، والمشرف العام على الملتقى صالح المرشد. وقال الفضلي، خلال كلمته في الحفل: إن المركز مفتوح للجميع، وأي فريق يرغب في تنفيذ اجتماع أو منشط فالأبواب مفتوحة، ونرحب بكم في أي وقت.



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