السعودية اليوم / اختتام فعاليات برنامج "الطفل الراقي" بمكتبة الملك فهد العامة بجدة



جدة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

اختتمت اليوم فعاليات برنامج "الطفل الراقي" الذي نظمته مكتبة الملك فهد العامة لتوعية الأطفال لاكتساب الذوق العام وغرس القيم والأخلاق، بقالب تربوي وترفيهي.

وشمل البرنامج الذي استمر يومين مسارين "تدريبي وفني" اعتنى المسار التدريبي بتعريف الطفل مفهوم الرقي وعلاقته بالإسلام والجمال، وآلية تطبيقه مع الأهل والأصدقاء ونتائجه داخل المنزل وفي الأماكن العامة، فيما راعى المسار الفني غرس الاحترام واللباقة في الحديث، وصنع بيئة مليئة بالقيم الإيجابية كالكرم والرحمة والتقدير.

ويعد البرنامج تجربة فريدة لإرشاد جيل المستقبل إلى أهمية الاعتناء الذاتي بالأناقة والنظافة الشخصية، وتعزيز مفهوم الأخلاق الحميدة، إلى جانب القيم وبناء العلاقات، مايسهم في صناعة جيل طموح يعمل من أجل غد أفضل لنفسه ولأسرته ولوطنه.

// انتهى //

22:35ت م

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