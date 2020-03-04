السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة التطرف العنيف بالأردن



عمّان 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات مؤتمر عمّان السنوي الثاني لمكافحة التطرف العنيف تحت عنوان " الأمن الفكري"، بمشاركة 72 دولة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يستمر يومين، في ظل العلاقة المتداخلة بين التطرف والخطاب المتشدد ووسائل الإعلام، ودور الإعلام في مواجهة التطرف الفكري الذي يؤثر في جوانب كثيرة على الفرد والمجتمع والدولة.

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22:06ت م

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