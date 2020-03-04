السعودية اليوم / اللواء الجلعود يرأس اجتماعًا لقيادات الأحوال المدنية



الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود اليوم بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، اجتماعا لقيادات الأحوال المدنية .

وأكد اللواء الجلعود في كلمته الافتتاحية أن اللقاء يأتي استمرارًا للقاءات بين قيادات الأحوال المدنية لأهمية قياس آثر هذه اللقاءات ومستوى الإنجاز المتحقق , ومناقشة مستجدات الأعمال والخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين.

وأوضح أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في تبادل الخبرات بين المشاركين للارتقاء بأداء إدارات الأحوال المدنية ، بما يحقق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - والرقي بمستوى العمل ويضمن جودة الخدمة وسرعة إنجازها.

وأكد اللواء الجلعود استمرار تطوير ومراجعة جميع أعمال الأحوال المدنية , مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لهم.

وشهد الاجتماع استعراض أرقام الإنجازات في مكاتب الأحوال المدنية خلال النصف الأول من العام الحالي 1441هـ , ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز جودة خدمات الأحوال المدنية وتنظيم العمل وتقييم الأداء ومتابعة التفاصيل المتعلقة بمعاملات المواطنين، بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة.

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21:59ت م

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