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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تدشن هويتها

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2020-03-04

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تدشن هويتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات التابعة لها (مركز المعلومات الوطني، مكتب إدارة البيانات الوطنية، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي)، اليوم الأربعاء، تدشين هويتها.

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يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي هيئة حكومية سعودية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019.

وترتبط الهيئة مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويلحق بها “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، و”مكتب إدارة البيانات الوطنية” اللذان أنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًّا، إضافةً إلى مركز المعلومات الوطني.

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