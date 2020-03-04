اخبار السعوديه

غرق 13 قردا في بركة مياه بنيبال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

غرق 13 قردا في بركة مياه بنيبال
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كاتماندو

أعلن مسؤول حكومي محلي في نيبال أن 13 من القرود البرية غرقت في بركة مياه بقرية غربي نيبال.

وقال رئيس الحرس المحلي كول باهادور كونوار إن الحادث وقع في بركة مياه اصطناعية في بلدية جورخا، على بعد نحو 140 كلم غرب كاتماندو، فيما كانت القرود تحاول إنقاذ قرد بالقطيع كان يتعرض للغرق.

وأضاف «مياه الأمطار التي تساقطت الليلة الماضية أدت إلى اكتظاظ البركة بالمياه، وأن القرود سقطت في البركة واحدا تلو الآخر وغرقت».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرق 13 قردا في بركة مياه بنيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا