السعودية اليوم / المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون



الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

وقّع المجلس الصحي السعودي، أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مجال بناء القدرات البحثية، والعمل على مشروع إقرار السياسات التي تدعم المشاركة بالبيانات وسهولة الحصول عليها للقيام بالأبحاث الصحية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم والإدارات في الأمانة العامة للمجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في هذا الصدد أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح الدكتور العازمي أن المجلس الصحي السعودي يعمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة في المملكة، مضيفاً أن هذا التعاون المثمر والبناء مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

من جانبه بين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل أن أهداف المجلس الصحي السعودي ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات البحثية والعمل على مشروع لإقرار السياسات التي تدعم مشاركة البيانات، مضيفاً بأنه سيتم العمل على مشروع تحديد أولويات البحوث الصحية في القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات المكتسبة المتعلقة بسجلات الأمراض للأغراض البحثية في القطاع الصحي واقتصاديات الصحة.

وقدم الدخيل الشكر الجزيل للمجلس الصحي السعودي على هذه المبادرة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه المذكرة باكورة عمل مشترك مستدام لتطوير القطاع الصحي في جميع دول

// انتهى //

11:16ت م

0067



الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسوقّع المجلس الصحي السعودي، أمس مذكرة تفاهم مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مجال بناء القدرات البحثية، والعمل على مشروع إقرار السياسات التي تدعم المشاركة بالبيانات وسهولة الحصول عليها للقيام بالأبحاث الصحية، وذلك بحضور عدد من مديري العموم والإدارات في الأمانة العامة للمجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي في هذا الصدد أهمية ما تم الاتفاق عليه، للاستفادة من المشاريع المتعلقة بتحديد الأولويات للبحوث في القطاع الصحي، والمشاريع والخبرات المكتسبة في مجالات اقتصاديات الصحة لتحسين مخرجات القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء.وأوضح الدكتور العازمي أن المجلس الصحي السعودي يعمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة في المملكة، مضيفاً أن هذا التعاون المثمر والبناء مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يؤكد أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية في المملكة.من جانبه بين مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل أن أهداف المجلس الصحي السعودي ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون التقت في تحقيق أعلى صور التنسيق والتكامل للرقي بالممارسات الصحية في جميع دول مجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات والتعاون في بناء القدرات البحثية والعمل على مشروع لإقرار السياسات التي تدعم مشاركة البيانات، مضيفاً بأنه سيتم العمل على مشروع تحديد أولويات البحوث الصحية في القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات المكتسبة المتعلقة بسجلات الأمراض للأغراض البحثية في القطاع الصحي واقتصاديات الصحة.وقدم الدخيل الشكر الجزيل للمجلس الصحي السعودي على هذه المبادرة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه المذكرة باكورة عمل مشترك مستدام لتطوير القطاع الصحي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، متطلعاً إلى أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع على القطاع الصحي في دول المجلس بما يحقق تطلعات القادة والمواطنين لجني ثمار هذا العمل المشترك.// انتهى //11:16ت م0067

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