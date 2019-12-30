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جامعة الطائف تعلن نتائج برنامج الانتساب
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت جامعة الطائف نتائج طلاب برنامج الانتساب مشيرًا إلى أنه يمكن طباعة صورة من شهادة التخرج عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت الجامعة في بيان لها: تتقدم جامعة الطائف بالتهنئة للطلبة الخريجين من برنامج الانتساب بمناسبة تخرجهم، وتنوه بأنه يمكن طباعة صورة طبق الأصل لوثيقة التخرج والسجل الأكاديمي من خلال صفحاتهم الشخصية على المنظومة الجامعية.
وتابعت جامعة الطائف أن سيتاح استلام الأصول من الكليات يوم غد الأربعاء الموافق 6-5-1441هـ بإذن الله.
إلى ذلك أعلنت جامعة الطائف أنها وقعت مذكرة تفاهم مع English Mastery التعليمية، لمشاركة مركز اللغة الإنجليزية بالجامعة في إقامة عددٍ من الدورات الإلكترونية عبر منصة مهارات.
وأضافت جامعة الطائف أن الدورات ستكون في المجالات التالية: اللغة الإنجليزية، الاختبارات المعيارية، إضافة إلى التطوير المهني.
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