شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل رئيس أثيوبيا السابق والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس جمهورية أثيوبيا السابق مولاتو تشومي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.