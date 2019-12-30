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وزير الخارجية يستقبل رئيس أثيوبيا السابق

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس جمهورية أثيوبيا السابق مولاتو تشومي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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