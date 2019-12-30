شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 700 حقيبة شتوية في تعز والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية توزيع 700 حقيبة شتوية للنازحين والمتضررين في مديريتي صبر الموادم وصالة بمحافظة تعز مستهدفًا 4,200 فرد. وثمنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق الدعم الكبير الذي يقدمه المركز للمحافظة في مختلف المجالات الإنسانية واستمراره في تقديم العون والمساعدة لمحافظة تعز في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة . ويسعى المركز لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني في فصل الشتاء الحالي.

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