شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 100 عملية قلب مفتوح في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات جراحية في اليوم السابع والأخير ليصبح مجموع العمليات 100 جراحة خلال الحملة.

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