أمير مكة بالنيابة يستعرض المشاريع التنموية في الطائف

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الطائف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اليوم، مقر أمانة محافظة الطائف، والتقى خلالها القيادات.

وخلال الزيارة ترأس الأمير بدر بن سلطان اجتماعًا جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها والمتمثلة في النطاق العمراني، الطرق، الاستثمار، الجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.

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بعد ذلك، شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلمًا قصيرًا عن ‫(الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، مدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، الضاحية السكنية، المدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

كما زار كذلك منتزه الردف بالطائف، حيث استمع خلال الزيارة إلى شرح عن مكونات المنتزه من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل ويضم المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 مرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.

ويضم المنتزه نافورة تفاعلية في المملكة على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.

كما يحتوي المنتزه على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.

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