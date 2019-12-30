الربيعة: المملكة أكبر الدول الداعمة لليمن بـ 16 مليار دولار

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير: هاشم القرني - الرياض

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء اليوم الاثنين في مقر المركز بالرياض عدة اتفاقيات مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وقام الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان بتوقيع اتفاقية مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في اليمن لعام 2020، بالتعاون مع ائتلاف الخيرية ممثلةً بالأستاذة وضحى صلوي، حيث سيتم توزيع 30 ألف سلة غذائية لـ90 ألف شخص من المتضررين في المناطق الصحراوية، ويكلف المشروع 12 مليون ريال ومدته 12 شهرًا.

وتم توقيع اتفاقية الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في اليمن، الذي يستفيد منه 865 ألف شخص بتكلفة 5 ملايين ريال، ويتم تنفيذه على 5 أشهر في محافظة عدن، حيث وقع الاتفاقية الدكتور عبدالله الربيعة مع رئيسة مؤسسة يد بيد للتنمية وردة محسن.

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وقال الدكتور عبدالله الربيعة إن هذه المشاريع جزء من منظومة مشاريع كبرى تقدمها السعودية في كل محافظات اليمن بلا استثناء، مؤكدًا أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن بلغ 383 مشروعًا بميزانية وصلت إلى 2.9 مليار دولار.

وأوضح أن المشاريع تشمل جميع قطاعات المجال الإنساني، مشيرًا أن المملكة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تقدم مساعدات في مجالات مختلفة للشعب اليمني الشقيق.

وأكد الربيعة أن مساعدات المملكة لليمن في آخر خمس سنوات وصلت إلى أكثر من 16.7 مليار دولار، موزعة على العمل الإنساني والإغاثي والتنمية ودعم الاقتصاد اليمني، عادًا المملكة أكثر دولة داعمة لجمهورية اليمن.

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