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المعارضة التركية ترفض مغامرة أردوغان في ليبيا

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2019-12-30

المعارضة التركية ترفض مغامرة أردوغان في ليبيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت المعارضة التركية رفضها المغامرة التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق.

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وأعلن حزب الشعب التركي أكبر الأحزاب المعارضة، بعد لقائه اليوم مع وزير الخارجية تشاويش أوغلو رفضه إرسال أية قوات تركية إلى ليبيا لمساندة طرف في مواجهة طرف آخر.

واعتبر الحزب ذو الشعبية الطاغية خاصة في أنقرة وإسطنبول أن مشروع إرسال قوات إلى ليبيا خطوة سلبية تضر بالمصالح التركية وتساعد على تفاقم الأزمة في المنطقة.

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