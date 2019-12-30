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سهم أرامكو يغلق عند 35.15 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو اليوم منخفضًا بعد الارتفاع الطفيف الذي حققه في جلسة يوم أمس الأحد.
ونهاية جلسة تداولات اليوم بلغ سهم أرامكو 35.15 ريال بعد أن كان قد فتح على 35.40 ريال.
وتم تداول 10,865,390 سهمًا بقيمة 383,303,899.50 ريال تقاسمتها 15,139 صفقة.
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