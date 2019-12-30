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سهم أرامكو يغلق عند 35.15 ريال

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2019-12-30

سهم أرامكو يغلق عند 35.15 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو اليوم منخفضًا بعد الارتفاع الطفيف الذي حققه في جلسة يوم أمس الأحد.

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ونهاية جلسة تداولات اليوم بلغ سهم أرامكو 35.15 ريال بعد أن كان قد فتح على 35.40 ريال.

وتم تداول 10,865,390 سهمًا بقيمة 383,303,899.50  ريال تقاسمتها 15,139 صفقة.

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