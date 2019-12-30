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عدن - ياسمين التهامي -

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عاجل : كارثة تحل بالسعودية.. الملك سلمان يوجه دعوة عاجلة لجميع المواطنين والمقيمين للخروج من منازلهم إلى هذه الأماكن

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صدر الديوان الملكي السعودي، بيان عاجل اليوم الإثنين، وجه من خلاله العاهل السعودي دعوة لجميع المواطنين على أرض المملكة، لأداء صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم.

وجاء نص بيان الديوان الملكي، حسب وسائل إعلام سعودية:

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1441هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينُزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.