حقيقة القبض على طالب سعودي خدع مضيفة طيران هندية

احتجزت السلطات الهندية في مدينة حيدر أباد طالباً زعمت أنه سعودي الجنسية (30 عاماً) ويدرس في كلية الهندسة، بتهمة خداع مضيفة طيران من الجنسية الهندية. وقالت المضيفة في بلاغها أنها قامت بتسليف الطالب مبلغ مليون و500 ألف روبية هندية (ما يقارب 80 ألف ريال)، مشيرة إلى أنها كانت على معرفة به حيث تعرَّفت عليه في إحدى الرحلات إلى حيدر أباد.

وزعمت صحيفة “the hans india” الهندية، أن المضيفة صادفت أن شاهدت المتهم في رحلة أخيراً من الرياض إلى حيدر أباد، وتقدّمت بشكوى لدى السلطات الأمنية بمطار حيدر أباد التي قامت بدورها بتوقيفه.

في حين كذبت مصادر ما ذكرته صحيفة هندية عن احتجاز طالب سعودي بتهمة خداع مضيفة طيران، مؤكدةً أن الطالب يمني وليس سعودياً.

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