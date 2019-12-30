مهرجان «ربيع الدرب السياحي» ينطلق الخميس المقبل

رأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني أمس الأحد، اجتماعًا للجنة المنظمة لمهرجان ربيع الدرب السياحي المقام ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ12 «جازان الفل.. مشتى الكل»، بحضور رئيس مركز الشقيق مقعد بن محمد السبيعي، ورئيس مركز عتود مفرح بن محمد المقصودي ورئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، وذلك بقاعة الاجتماعات في المحافظة.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها استعراض آخر الاستعدادات للمهرجان الذي تنطلق فعالياته الخميس المقبل، ويتضمن تنفيذ 33 برنامجًا على مدى أسبوعين في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الفعاليات التي ستنفذ بشاطئ الشقيق السياحي ومنتزه الدرب العام وحديقة المملكة وخيمة التسوق، إضافة إلى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.