«الزراعة» تستمر بدعم 7 أنواع أعلاف.. وترفعه بالكامل عن البقية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن وزير البيئة والمياه والزراعة وافق على رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف.

ويأتي ذلك استنادًا إلى الأمر السامي الكريم رقم (1366) وتاريخ (1440/01/17هـ) القاضي بالموافقة على إعادة توزيع الاعتمادات والإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية التي يشرف عليها ويرأس مجالس إدارتها وزير البيئة والمياه والزراعة.

وبينت المصادر أن الدعم سوف يقتصر على مدخلات الأعلاف الخضراء، وذلك اعتبارًا من يوم 31 ديسمبر 2019.

وتنفرد «عاجل» بنشر قائمة هذه الأعلاف وهي (تبن الذرة -

تبن شعير - تبن قمح - حشيش السودان - حشيش الرودس - البرسيم - مسحوق ومكتلات البرسيم).

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وكانت شركة المراعي أعلنت في وقت سابق أنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وأضافت الشركة أنه بحسب بيان نشر على «تداول» أمس الأحد، فإن هذا القرار يأتي إشارة إلى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن أي مستجدات في هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وجه خلال عام 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير.

وقررت الدولة توجيه الدعم إلى المنتجات النهائية، ما يشير إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 20 – 40 بالمائة.