مركز الحرب الفكرية: تحصين المجتمع وتفكيك الخطاب المتطرف كفيلان بهزيمة الإرهاب

دعا مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، اليوم الإثنين، إلى التصدي للفكر المنحرف، الذي يؤدي إلى التطرف الإرهابي بالمواجهة الفكرية الفعالة.

وقال المركز المختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنّ التطرف الإرهابي قام على أساس فكر منحرف، ولا يمكن استئصاله من جذوره إلا بالمواجهة الفكرية الفعالة».

وأضاف أن تلك المواجهة تعتمد مسارين هما:

1- (الوقاية) من خلال أساليب التحصين في التعليم والأسرة ومنصات التأثير الديني والاجتماعي.

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2- (العلاج) من خلال تفكيك خطابه بالحقائق، التي تكشف ضلاله ومزاعمه.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة، أمس الأحد، مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما؛ إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث؛ حيث أكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توافر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأوضح المتحدث، أن الجهود تمكَّنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 / 4 / 1441هـ، مؤكدًا أنه عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما؛ ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.

وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلوجرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة، إلى أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.