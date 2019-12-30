«حساب المواطن» يوضح: هل لطالب الجامعة حال عمله في القطاع الخاص حق الدعم؟

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات استفادة الطالب الجامعي من الدعم والتسجيل في البرنامج حال عمله في القطاع الخاص.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين»، بموقع «تويتر»، على تساؤل أحد المواطنين، والذي قال فيه: «أنا شاب أدرس بالجامعة وأعمل في قطاع خاص راتبي ٣٩٠٠ هل أستحق حساب المواطن؟».

وقال البرنامج: «بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك».

وتابع: «وفي حال عدم توفرها تتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية».

Advertisements

وفي حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.

يذكر أن البرنامج كان قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته؛ 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أنَّ نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب +0.7% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد.