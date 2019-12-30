رئيس إثيوبيا السابق يصل إلى الرياض

وصل الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي، إلى الرياض، أمس الأحد. وكان في استقبال الرئيس الإثيوبي السابق بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان .

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