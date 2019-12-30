فيديو للإرهابيَّيْن سويد والنمر قبل مقتلهما في الدمام

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تشيرُ الأنباء إلى أنه للهالكين أحمد سويد وعبدالله النمر، المطلوبين أمنيًا، والذين أعلنت رئاسة أمن الدولة أمس الأحد، مقتلهما إثر رفضهما تسليم نفسيهما في الدمام.

‏ويصور الفيديو الإرهابيين بينما كانا في طريقهما إلى حي العنود في الدمام لتنفيذ عملية إرهابية، ويرتديان لباس عمال للتمويه على الأجهزة الأمنية.

وكان الفيديو قد تم تصويره قبل ساعات من قضاء الأجهزة الأمنية عليهما في عملية استباقية .

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وأعلنت رئاسة أمن الدولة، أمس الأحد، مقتل عنصرين مطلوبين أمنيًا رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في الدمام والقبض على عنصر ثالث، حيث أكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأوضح المتحدث أن الجهود تمكنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الموافق 28 / 4 / 1441هـ، مؤكدًا أنه عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما، وهما المطلوبان أمنيًا (أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر) سعوديا الجنسية.

وأسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.