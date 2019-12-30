وفد «البرنامج السعودي لإعمار اليمن» يصل عدن لتحديد احتياجاتها من الخدمات

وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مهمة عمل رسمية تمتد لستة أيام، بهدف تحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في «اتفاق الرياض».

وأكد رئيس الوفد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس، في تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى مطار عدن الدولي؛ أن زيارة وفد البرنامج السعودي تأتي للتعرف على الاحتياجات العاجلة في القطاعات المهمة الإنمائية في منطقة عدن وما حولها.

وأضاف العطاس أن هذه الزيارة ستشمل القطاعات العامة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، وكل ما يلزم من خدمات عاجلة لمدينة عدن، مشيرًا إلى وقوف وفد البرنامج على الاحتياجات الهندسية والفنية لمطار عدن، إضافة إلى مستشفى عدن العام الذي جاء بدعم من المملكة عبر صندوق التنمية السعودي، وبإشراف من البرنامج على بنائه وتجهيزه، والذي سوف يفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيلتقي وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أيامه الست، مجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدنية والتنموية والقطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى إجراء الوفد جولات ميدانية وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجانب اليمني، استكمالًا للقاءات وورش العمل المستمرة التي عمل عليها البرنامج مع الجانب اليمني في مقر البرنامج عقب الإعلان عن اتفاق الرياض وبحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

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وسيعمل الوفد على استكمال رصد الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تشمل عدة قطاعات مهمة في محافظة عدن ومختلف المحافظات اليمنية.

تأتي هذه الزيارة تفعيلًا لاتفاق الرياض من خلال تبادل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي محافظة عدن، عددًا من الزيارات على مدى الأسابيع الماضية، وكان منها زيارة فريق فني من البرنامج، إلى محافظة عدن لتقييم ودراسة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي، وتحديد الاحتياجات الفنية والإنشائية الضرورية للمطار.

وشملت زيارة الفريق إلى مطار عدن، مؤخرًا، تقييم مباني المطار والمرافق ومدرج الطائرات، بالإضافة إلى تقييم حالة الإنارة والتجهيزات التابعة للمدرج، ومعاينة أجهزة الملاحة الحالية، وصالات القدوم والمغادرة.