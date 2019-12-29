شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في البحرين يطلع على خطط تطوير جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
و استمع سموه لشرح قدمه العتيبي عن دور وخطط التطوير لجمرك الجسر .
و أشاد سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز بالجهود المبذولة من قبل رجال الجمرك بجسر الملك فهد وما حققوه من إنجازات، وتسهيل حركة التبادل التجاري بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة، متمنيا سموه لهم مزيدا من التوفيق والسداد.
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