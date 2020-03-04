بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق توماس دابليو بيرجيسون نائب قائد القيادة الوسطى الأميركية والوفد المرافق له.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف الأميركي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، ونائبة سفيرة الولايات المتحدة لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

كما استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس الفريق توماس دابليو بيرجيسون نائب قائد القيادة الوسطى يالذي يزور السلطنة حالياً والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر، ومناقشة عدد من الأمور في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري كبير ضباط الأركان الجويين بالوكالة، ونائبة سفيرة الولايات المتحدة لدى السلطنة والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بمسقط.

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