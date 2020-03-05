إغلاق شقيق ياسمين عبد العزيز حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

قام شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بتوجيه هجوك شديد لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأكد قائلاً أنه كان يقف جانب الفنانة ياسمين بكل قوة وقت ما كانت صغيرة ولكن الصور التي قامت بنشرها مؤخراً مع شاب أصغر منها بالعمر جعله غاضب للغاية.

وأكد على أن الأسرة تترك لها كافة الاختيارات في حياتها لحين أصبحت نجمة مشهورة كما أنه وقف بجانبها في حين مواجهتها لمشكلة مع زوجها السابق كما أنه ساندها لحين حصلت على الطلاق كما أنه أكد على أن علاقتها مع هذا الشاب ستضر بسمعتها الفنية كثيراً وأكد أن حضورها لعيد ميلاد سبب لها هجوم كبير.