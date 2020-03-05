مرضى السكر أكثر عرضة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية للسكري من أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مصاحبة للسكري أو مترتبة عليه مثل مشاكل الدورة الدموية و والأعضاء، التي لحقت بها أضرار كالكُلى.

وأوضحت الجمعية أنه في حال إصابة هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا، فإن المرض يتخذ لديهم مسارا شديدا يهدد حياتهم.

ولتجنب هذه المخاطر، شددت الجمعية على ضرورة الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة؛ حيث ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي تتمثل أعراضه في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس مثل قِصر النفس.