بحضور عالمي من 75 دولة.. انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وسط حضور عالمي كبير، وبمشاركة ما يزيد عن 75 دولة، انطلقت الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع شركة ذا وركس، ويستمر لمدة يومين.

وحضر الافتتاح، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتورة هاربين أرورا، رئيسة رابطة جميع السيدات (ALL) ومؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF)، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس، وعددا كبيرا من السيدات ورائدات الأعمال حول العالم.

استهلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي كلمتها بالترحيب بالدكتورة هاربين آرورا، مؤسسة المنتدى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركاء الأساسيين شركة ذا وركس، وضيفات المنتدى من مختلف دول العالم على أرض مصر مهد الحضارة، للتأكيد على الأهمية التى توليها مصر للتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المنتدى يعقد للمرة الأولى خارج الهند، وذلك بناءً على رغبة الدكتورة هاربين آرورا التي تقدمت بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تكريمها فى فعاليات منتدى شباب العالم، وها هو الحلم يتحقق الآن على أرض مصر تحت رعاية الرئيس، تأكيدا على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فى ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع.

وأوضحت مرسى، أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة يعد فرصة عظيمة ومتميزة لرائدات الأعمال من مختلف دول العالم، للالتقاء في مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كما يعد المنتدى منصة بالغة الأهمية لتبادل الخبرات فى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، ما يساهم فى فتح آفاق جديدة نحو مشاركة أكبر وتمكين أكبر للمرأة فى المجال الاقتصادى.

واختتمت كلمتها، بتوجيه خالص الشكر إلى الدكتورة هاربين آرورا، لاختيارها مصر لتكون أول دولة تستضيف هذا المنتدى العالمى الهام، وإلى جميع الشركاء فى نجاحه وعلى رأسهم وزارة الخارجية المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبنك الاسكندريه وشركة نيسان وإلى شركة ذا وركس على تنظيم المنتدى، وجميع من شاركوا في نجاحه.

وفى كلمة الدكتورة هاربين أرورا، توجهت رئيسة المنتدي الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة، بالشكر إلي جمهورية مصر العربية، لاستضافة النسخة الـ35 من المنتدى، وتوجهت أيضا بالشكر لنساء مصر المميزات، ولهذه الدولة الرائعة – مصر- التي تدين لها بالكثير.

وأعربت عن تشرفها بمعرفة للدكتورة مايا مرسي، التي التقت بها في عام 2018 بالهند وتمكنتا من التعاون في نقل المنتدي من الهند ليعقد بالقاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت آرورا، أن مصر والهند تجمعهما علاقة رائعة، فهما من أعرق الحضارات في العالم، مشيرة إلى التعاون المثمر كي نجمع السيدات من أكثر من 75 دولة حول العالم للمشاركة في هذا المنتدى، لم يكن من قبيل الصدفة.

Advertisements

وقالت: اجتمعنا اليوم، على الرغم من كل العقبات والأزمات الاجتماعية التي يمر بها العالم، وهذا أكبر دليل على إيماننا بما نقوم به.

وتوجهت آرورا بالتحية، إلى جميع السيدات المشاركات في المنتدى، وأكدت أن هؤلاء السيدات قادرات على التضامن والتعاون في تغيير العالم إلى الأفضل، فالمنتدى بداية رائعة لشهر المرأة، وسنعمل معا على الرغم من كل الصعاب والتحديات التي تواجهنا.

وأعلنت الدكتورة هاربين آرورا لأول مرة خلال المنتدى، أنه سيجري بعد عام من الآن، إطلاق أول بوابة رقمية اقتصادية من نوعها، وستكون مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات حول العالم تحت اسم "She Economy"، وذلك عندما نلتقي في مصر خلال العام القادم.

فيما استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها التجربة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وما جرى من جهود ونجاحات في هذا المجال.

وفي هذا السياق، وجهت السعيد عددًا من الرسائل المهمة، تمثلت الرسالة الأولى في كون الحديث عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة في النشاط الاقتصادي، وضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي لها.

وقالت: لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وقالت السعيد: إن الدراسات تشير إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة مما يعزز فرص النمو الاقتصادي، حيث أن زيادة نسبة مشاركة المرأة أو الإناث في سوق العمل بنفس نسبة مشاركة الذكور تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب متفاوتة، منها مصر بنسبة 34% فضلًا عما تضمنته إحدى الدراسات، التي أوضحت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

وقالت نعمات خليل رئيسة شركة ذا وركس منظمة المنتدى: كان من دواعي سروري وشرف كبير أن أنظم المنتدى الإقتصادي للمرأة السنوي إلى مصر.

يسعدنا أن نظهر للعالم قوة المرأة في الاقتصاد المصري، مما يتيح للحاضرين في المنتدى فرصة الإنضمام إلى شبكة تضم 150 ألف إمرأة حول العالم. هذا الحدث فرصة عظيمة لإظهار جمال بلدنا وجلب سفراء لمصر.

شهد المنتدى مشاركة 700 من سيدات ورائدات الأعمال من مختلف دول العالم، وحضور عدد كبير من سيدات الأعمال والشخصيات العامة، منهم نيرجا بيرلا سيدة الأعمال الهندية الشهيرة مؤسس ورئيس مجلس إدارة Aditya Birla Education Trust، و الدكتورة بينا مودي رئيس مجلس إدارة Modi Enterprises وهي مجموعة أعمال هندية قيمتها 2.8 مليار دولار، ومايك ويتفيلد رئيس مجلس إدارة نيسان أفريقيا الجنوبية، والعضو المنتدب لـ"نيسان مصر"، ورافيندر بال سينغ أحد رواد التكنولوجيا في العالم وصاحب 17 براءة اختراع.