إيه نجيبه من السوبر ماركت؟".. إليك 8 أطعمة صحية ومفيدة للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يظن الكثير من الأشخاص أن السوبر ماركت لا يحتوي إلا على الأطعمة الضارة، لكن بحسب ما ذكره موقع "webmd"، هناك بعض الأطعمة الصحية التي يمكن شرائها من السوبر ماركت.

- اللحوم والمأكولات البحرية

يفضل شراء اللحوم والمأكولات البحرية كالسلمون والتونة من السوبر ماركت، حيث إن اللحوم غنية بالبروتين لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، والمأكولات البحرية لأنها غنية بأوميجا 3 التي تمثل أهمية كبيرة للجسم.

-المكرونة البني والأرز البني

يجب الحرص على شراء هذه الأطعمة، نظرا لاحتوائهما على سعرات حرارية منخفضة تساعد في إنقاص الوزن، كما أن المكرونة من الأطعمة الضرورية لصحة الجسم، وصحة القلب.

-الشوفان

يعتبر الشوفان من حبوب الإفطار المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، ومنخفضة السكر لذلك يمكن تناوله بإضافة التوت أو بعض الفواكه المجففة، والمكسرات.

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-البيض

ينصح بتناول البيض يوميًا، نظرا لاحتوائه على البروتينات والزنك، الفيتامينات اللازمة لصحة الجسم.

-منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مصدرا غنيا بالبروتين والكالسيوم، الذي يحتاجه جسم الإنسان لتحسين النظام الغذائي، وبناء العضلات. لذا يجب الحرص على شرائه وتناوله يوميا.

- المكسرات

يجب شراء المكسرات كالجوز، الفستق والفول السوداني وتناولها كوجبة خفيفة، حيث أنها لا تسبب السمنة لأنها تحتوي على نسبة متوازنة من البروتين والألياف، والدهون الصحية.

- الشوكلاتة الداكنة

تمتاز قطعة الشوكلاتة على العديد من الفوائد الصحية، فهي تساعد على تحسين الحالة المزاجية، امداد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة، التقليل من التوتر والانفعال.

- الفواكه والخضروات

يجب الحرص على شراء الفواكه والخضروات لاحتوائهما على الألياف والفيتامينات، المعادن اللازمة لصحة الجسم.