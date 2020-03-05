بعيدا عن التمارين الرياضية.. 7 أشياء لا تفعلها في صالة الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المؤكد أثناء قيامك بالتمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم، أنك رأيت بعض الشخصيات التي لا تتبع آداب اللياقة البدنية المناسبة، وتجعلك ترغب في البقاء في المنزل.

7 أشياء يجب علينا جميعًا تجنبها وتركها تمامًا أثناء وجودنا في صالة الألعاب الرياضية، وفق ما نقل موقع "Brightside" الأمريكي، وهي:

1- عدم ترك المعدات تفوح منها رائحة العرق:

على الرغم من أنه لا يوجد شيء خاطئ في التعرق أثناء التمرين، إلا أن استخدام منشفة التمرين، هو جزء مهم في آداب اللياقة البدنية المناسبة للجيم، بالإضافة إلى محو عرقك من الجهاز بعد استخدامه، وعليك التذكر بأن معظم الآلات مغطاة بالجلد، وأن العرق لن يختفي إلا إذا قمت بمسحه.

2- لا تشغل المعدات إلا إذا كنت تستخدمها:

هناك بعض الأشخاص يتجولون على المعدات ويتحققون من رسائل البريد الإلكتروني أو يلتقطون صورا "سيلفي"، في نفس الوقت الذي ينتظر آخرون الحصول على هذا الجهاز.

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3- الرد على المكالمات الهاتفية بصوت مرتفع:

بعض الأشخاص الأكثر إزعاجًا في صالة الألعاب الرياضية، هم أولئك الذين يهاتفون معارفهم ويجرون محادثات طويلة وصاخبة للغاية، وهناك بعض الأشخاص يحبون تشغيل الموسيقى الخاصة بهم بصوت مرتفع ما تتسبب في إزعاج الآخرين.

4- عدم قضاء الوقت على جهاز واحد:

يجب ألا تلتصق بجهاز واحد فقط وتترك باقي معدات الصالة الرياضية، حتى لا يمل باقي الأشخاص المنتظرين.

5- ترك الأوزان في كل مكان:

يجب وضع الأوزان دائمًا في مكانهم المخصص، لأن تركها بشكل فوضوي قد يؤدي إلى سقوط الأشخاص وإصابتهم.

6- عدم التأخير عن مواعيد التمارين الرياضية:

حتى لا تجعل المدرب الخاص بك وزملائك يأخذون انطباعا سيئا عنك.

7- غرفة خلع الملابس ليست حمام شخصي:

هناك بعض الأشخاص يستخدمون غرفة خلع الملابس كالحمام الشخصي، ما يجعل الآخرون يشعرون بعدم الارتياح، لذلك عليك احترام خصوصية الآخرين.