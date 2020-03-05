الامارات | ثنائي نسائي يفوز بأكبر جائزة معمارية

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي نسائي يفوز بأكبر جائزة معمارية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الإيرلنديتان إيفون فاريل وشيلي مكنمارا، أول من أمس، بجائزة بريتزكر، لتصبحا بذلك أول مهندستين معماريتين من إيرلندا وأول شريكتي أعمال من السيدات تفوزان بهذه الجائزة الدولية.
وجاء في بيان أنه تم اختيار إيفون فاريل وشيلي مكنمارا، اللتين أسستا شركة «غرافتون للهندسة المعمارية»، التي تتخذ من دبلن مقراً لها، قبل 40 عاماً، للفوز بالجائزة هذا العام، تقديراً «لالتزامهما المتواصل بالتميز في الهندسة المعمارية».
وستحصل فاريل وماكنمارا على 100 ألف دولار قيمة الجائزة، التي ترعاها عائلة الملياردير بريتزكر في شيكاغو.
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