الامارات | نجم كويتي يغني في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كويتي يغني في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها النجم الكويتي عيسى المرزوق، لإحياء حفل حيّ على المسرح الرئيس مساء غد. وسيؤدي المرزوق باقة من أجمل أغانيه، خلال الحفل. وتأتي أمسية عيسى المرزوق ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، التي تستضيف نخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من جميع أنحاء العالم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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