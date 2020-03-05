الامارات | 50 ببغاء «سبيكس» تعود إلى موطنها

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ببغاء «سبيكس» تعود إلى موطنها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاون دعاة الحفاظ على البيئة، على جانبي المحيط الأطلسي، لإرسال 50 ببغاء «سبيكس» الزرقاء شبه المنقرضة من ألمانيا إلى البرازيل، أول من أمس، في محاولة لإعادة هذه الطيور إلى بيئتها الطبيعية. ووصلت الببغاوات في طائرة إلى ولاية بيرنامبوكو، حسب وكالة «آي سي إم بيو» البيئية البرازيلية. ونشرت الوكالة على حسابها في «تويتر» صورة لوزير البيئة، ريكاردو ساليس، وهو يحمل قفصاً فيه واحد من تلك الطيور مع تعليق: «لقد وصلت!».

وستنقل الببغاوات إلى منشأة بنيت خصيصاً بمدينة كوراكا في ولاية باهيا المجاورة، وفقاً للوكالة البيئية البرازيلية، التي تعمل على هذا المشروع بالتعاون مع «جمعية حفظ الببغاوات المهددة» الألمانية.

وأعلن أن ببغاء «سبيكس» انقرضت في البرية عام 2000، بسبب تعرضها للصيد الجائر والقضاء على مواطنها الطبيعية والاتجار بها.