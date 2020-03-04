"مراية وباودر وكونسيلر".. "شنطة ميك آب" نسرين طافش

تحدثت الفنانة السورية نسرين طافش، عن استخدامها لأدوات التجميل "ميك آب"، موضحةً أن الباودر أهم أدواتها التجميلية، وخاصةً أثناء التصوير.

وقالت "طافش"، خلال حوارها مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "لما بكون صاحية الصبح بستخدم مراية صغيرة وزبدة كاكاو وكونسيلر، بستخدم شنطة صغيرة مش كبيرة".

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وأشارت نسرين إلى أنها أجرت عملية تجميل في أنفها، معقبةً: "عمليات الجميل مش موضة وضد إنها تتحول لهوس، لكن معاها لما تكون ضرورة".

وتابعت: "زمان لما بدأت كنت بشوف نفسي قدام الكاميرا بتضايق، ولما عملت عملية في مناخيري استريحت، ومعملتش حاجة مش لايقة على وشي، وسألت بدل الدكتور عشرة، لأن وشي حاجة مقدسة".

ونصحت طافش، السيدات بإجراء العمليات الجراحية عندما يكن في حاجة لها لا عندما يرغبن في تقليد المطربات والفنانات: "الست لما تبقى مرتاحة نفسيا تعملها لازم تعمل حاجة شبهك وتليق عليكي مش لأنك عاوزة تقلدي مطربة أو فنانة".