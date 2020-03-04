"موزة الشريف" جدة لـ9 أحفاد تحيي تراث سيناء على الملابس: "بقى موضة"

رحلة طويلة قطعتها في سبيل إحياء التراث، فمنذ عامها العاشر وهي تبدع في غزل الملابس وتطعيمها بالطُراز السيناوي، فضلًا عن تزيين الحجاب، وصنع الإكسسوارات، التي تعبر عن تراث سيناء.

من أمام إحدى القاعات الكُبرى، التي استضافت المنتدى العالمي الاقتصادي للمرأة، للمرة الأولى في مصر، جلست السيدة الستينية موزة الشريف، بجانب مشغولاتها، وزجاجات زيت الزيتون العريشي، تروج لمنتجاتها التُراثية، المقدمة للفتيات.

ترى موزة ابنة العريش ومسؤولة تنمية المرأة بالمحافظة، في غزل الملابس رسالة للحفاظ على التراث في شمال سيناء، فهي تعمل لدى جمعية الشابات المسلمات، لتنمية وتدريب المرأة بالقرى والنجوع: "بندربهم عشان نحافظ على تُراثنا اليدوي من الانقراض، اللي هيموت مع التطور والشغل الآلي، والكمبيوتر".

دي مهنتي وهوايتي وبساعد بيها المُعيلات

وتحدثت عن نشاط الجمعية، قائلة: "بتدي للستات قرض، وبتعلمهم وتدربهم، وتسوقلهم المنتجات عن طريق المجلس القومي للمرأة، وبعد كدة بيسددوا القروض من العائد، ويكسبوا كويس، وأكثر المستفيدين من المُعيلات".

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"منتجاتنا بتتسوق في كل محافظات مصر، وده بيخليني متنقلة دايمًا، لكن دلوقتي كُل شغل التطريز ده رجع موضة في مصر ودول الخليج"، تحكي موزة عن نجاح المشروع وانتشار منتجاته في المعارض والأسواق.

أنا جدة لـ 9 أحفاد.. والمهنة معايا من أكتر من 50 سنة

وقعت موزة في غرام فن التطريز منذ أن كان عُمرها 10 سنوات، "بقيت حاسة إنها مسؤولة مني، أنا أم لـ 3 أولاد، وعندي 9 أحفاد، منهم 7 بنات، بعلمهم وبدربهم عليها، عشان تراثنا ميموتش".

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

ويأتي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن تنظيم شركة "ذا وركس"، برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.