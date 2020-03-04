وجهت تحية للأزواج وتحدثت عن كورونا.. أبرز تصريحات مايا مرسي في المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

داخل إحدى الفنادق الكُبرى، انطلق صباح اليوم، المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلق صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

المنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، وتُشرف عليه الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي تجدثت عن الكثير والكثير من القضايا الهامة التي تخص النساء، وعن ضرورة تمكينهم في كافة المجالات.

ويرصد "هُن" أبرز تصريحات مايا مرسي في المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

المنتدى له رسالة كبيرة للعالم

أكدت الدكتورة مايا مرسي، إن تنظيم المنتدي لأول مرة خارج الهند، بمصر يعكس مدى العلاقات القوية، بين البلدين، ويحمل رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

القدر يخدم النساء رغم الكورونا

قالت الدكتورة مايا مرسى، إن القدر يخدم النساء، حيث إنه تم تنظيم هذا المنتدى، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، و إلغاء كل المنظمات والدول لفعاليتهم الدولية وأنشطتهم.

رسالة للأزواج

أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بانطلاق المنتدى تزامنا مع احتفالات المرأة، مشيرة إلى قوة السيدات وكفائتهن في تحقيق الكثير من الإنجازات.

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ووجهت "مرسي" الشُكر للرجال من أزواج سيدات الأعمال لدعمهم، ووجودهم معهم بالمنتدى.

انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلق صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

ويشرف على الحدث العالمي، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا ومن تنظيم شركة ذا وركس برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

وشهدت جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة، بينها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا، ومنها سد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، و بناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وكذلك مكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.

يذكر أنّ المنتدى فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن، كما أنه شهادة عالمية لدور مصر الريادي في دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات، وتعرض خلاله العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية حيث تشارك فيه أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات من مصر ومختلف دول العالم.