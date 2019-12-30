لهواة "الدايت".. طريقة عمل كيك الشوفان بالشكولاتة

حضري كيك الشوفان بالشكولاتة اللذيذة، للحفاظ على وزنك، دون زيادة، خاصة أنها تُساعد على الإحساس بالشبع، وسد الشهية، وعدم الإفراط في اكتساب السعرات الحرارية. مكونات كيك الشوفان بالشكولاتة 1/2 كوب زبدة سائلة ½ كوب لبن 2/3 كوب سكر فركتوز 2 بيضة فانيليا رشة ملح قرفة كوب شوفان مطحون ناعم بيكنج صودا Advertisements بيكنج باودر فراولة للتزيين صوص شكولاتة دارك طريقة عمل كيك الشوفان في العجان، اخلطي الزبدة مع السكر، والبيض، والفانيليا. في وعاء أخر، اخلطي الشوفان، مع الملح والبيكنج صودا، والبيكنج باودر. اخلطي الخليطين معًا، وضعيه في قالب مدهون بالزبدة. ادخلي القالب في الفرن، لمدة نصف ساعة حتى تنضج. زيني الكيك بالشكولاتة والفراولة.

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