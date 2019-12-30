"نساء مصر" تهنئ الأقباط بعيد الميلاد: تماسك الشعب حطم مؤامرات الأعداء

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والإخوة الأقباط، وعموم المصريبن، بحلول احتفالات عيد الميلاد المجيد، وبداية عام ميلادي جديد، قائلة: "كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وسلام ومتماسكة بشعبها وجشيها وقيادتها السياسية" .

وقالت رئيس "عمومية نساء مصر"، في بيان لها، أن تماسك ووحدة المصريين "مسلمين وأقباط"، ووقوفهم خلف جيشهم الوطني ودعمهم للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كافة المؤامرات التي أعدها الأعداء في الداخل والخارج، لإسقاط الوطن.

وأكدت "العبسي" أن ما يميز المصريين أنهم نسيج وطني واحد ويصعب الوقيعة بينهم، لأنهم لا يعرفون التفرقة سواء كان ذلك على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة، فالكل يؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، ننعم بخيراته وندافع عن وحدته واستقلاله ضد أي عدو، مشيرة إلى أن التاريخ المصري الذي سطره شهداء هذا الوطن بدمائهم الطاهرة خير شاهد على ذلك.

وأوضحت أن كافة الأديان السماوية أكدت علي حق التعايش السلمي بين الجميع، كما أن الإسلام أقر وكفل التسامح بين المسلمين وغير المسلمين، الأمر الذي جعل المصريين ينشأون منذ الصغر علي المحبة والإنسانية والتسامح مع الأخرين، مؤكدة أن المصريين جميعهم أخوة ولا فرق بينهم حتى إن اختلفت العقيدة.